Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Онколог назвала способы сохранить волосы во время химиотерапии

Онколог Васильева: выпавшие при химиотерапии волосы отрастают в течение шести месяцев

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Во время химиотерапии многие пациенты теряют волосы и сталкиваются с другими неприятными побочными эффектами, рассказала онколог «СМ-Клиники» Елизавета Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала методы, которые помогут сохранить волосы во время лечения от рака.

Выпадение волос

Чтобы чувствовать себя немного комфортнее, Васильева посоветовала реже мыть и расчесывать ослабевшие из-за химиотерапии волосы.

Нужно отказаться от использования лака, масел и несмываемых средств для волос, ограничить использование фенов, стайлеров и щипцов для завивки. Во время пребывания на улице голову нужно защищать от солнца и ветра головными уборами

Елизавета ВасильеваОнколог

Если уберечь волосы от выпадения не удалось, то на помощь придут платки, шляпы и парики. Она добавила, что, как правило, выпавшие волосы отрастают в течение трех-шести месяцев после окончания химиотерапии.

Сыпь на коже

У некоторых пациентов препараты, которые используются в химиотерапии, вызывают кожные реакции, предупредила врач. Облегчить подобные симптомы позволяют частое умывание теплой водой и мылом, отказ от использования духов и дезодорантов, замена бритвы с лезвием на электрическую бритву и использование крема с SPF-защитой не меньше 30 при нахождении на солнце.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Язвы во рту

После химиотерапии могут появляться язвы во рту, которые мешают нормально есть и пить. По словам Васильевой, предотвратить это помогут специальные ополаскиватели для полости рта, чистка зубов после каждого приема пищи мягкой зубной щеткой и пастой с фтором, а также полоскание рта раствором с солью и пищевой содой не менее четырех-шести раз в день.

Если язвы уже появились, то нужно принимать пищу, перетертую на терке либо нарезанную мелкими кусочками. Для предотвращения боли во рту во время еды следует отказаться от горячей пищи и напитков, хрустящих и кислых продуктов, отметила онколог.

«В случае образования язв во рту нужно следовать щадящей диете, выбирая максимально мягкую пищу, употреблять жидкие питательные напитки, а также пить жидкости через соломинку, чтобы облегчить глотание», — посоветовала Васильева.

Ранее онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал об опасном заболевании груди у молодых женщин. Он предупредил, что даже маленькая фиброаденома может переродиться в рак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Белорусский политолог обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.