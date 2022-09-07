Онколог назвала способы сохранить волосы во время химиотерапии

Онколог Васильева: выпавшие при химиотерапии волосы отрастают в течение шести месяцев

Во время химиотерапии многие пациенты теряют волосы и сталкиваются с другими неприятными побочными эффектами, рассказала онколог «СМ-Клиники» Елизавета Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала методы, которые помогут сохранить волосы во время лечения от рака.

Выпадение волос

Чтобы чувствовать себя немного комфортнее, Васильева посоветовала реже мыть и расчесывать ослабевшие из-за химиотерапии волосы.

Нужно отказаться от использования лака, масел и несмываемых средств для волос, ограничить использование фенов, стайлеров и щипцов для завивки. Во время пребывания на улице голову нужно защищать от солнца и ветра головными уборами

Елизавета Васильева Онколог

Если уберечь волосы от выпадения не удалось, то на помощь придут платки, шляпы и парики. Она добавила, что, как правило, выпавшие волосы отрастают в течение трех-шести месяцев после окончания химиотерапии.

Сыпь на коже

У некоторых пациентов препараты, которые используются в химиотерапии, вызывают кожные реакции, предупредила врач. Облегчить подобные симптомы позволяют частое умывание теплой водой и мылом, отказ от использования духов и дезодорантов, замена бритвы с лезвием на электрическую бритву и использование крема с SPF-защитой не меньше 30 при нахождении на солнце.

Язвы во рту

После химиотерапии могут появляться язвы во рту, которые мешают нормально есть и пить. По словам Васильевой, предотвратить это помогут специальные ополаскиватели для полости рта, чистка зубов после каждого приема пищи мягкой зубной щеткой и пастой с фтором, а также полоскание рта раствором с солью и пищевой содой не менее четырех-шести раз в день.

Если язвы уже появились, то нужно принимать пищу, перетертую на терке либо нарезанную мелкими кусочками. Для предотвращения боли во рту во время еды следует отказаться от горячей пищи и напитков, хрустящих и кислых продуктов, отметила онколог.

«В случае образования язв во рту нужно следовать щадящей диете, выбирая максимально мягкую пищу, употреблять жидкие питательные напитки, а также пить жидкости через соломинку, чтобы облегчить глотание», — посоветовала Васильева.

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