Россия внесла силовиков ЕС в черный список

МИД России внес в черный список высшее военное руководство ЕС за военные поставки Украине

Россия решила внести в черный список представителей руководства Европейского союза (ЕС) за военные поставки Украине. Об этом сказано в заявлении МИД об ответных мерах на антироссийские санкционные решения ЕС.

«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — говорится в документе.

Лицам, занесенным в данный список, будет запрещен въезд на территорию России. Отмечается, что соответствующая вербальная нота уже направлена в Представительство ЕС в России.

«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», — сказано в заявлении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров порекомендовал не отвечать взаимностью на визовые ограничения ЕС. Его также поддержал президент Владимир Путин, заявив, что не следует вводить меры, которые не отвечают интересам Москвы.