Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия внесла силовиков ЕС в черный список

МИД России внес в черный список высшее военное руководство ЕС за военные поставки Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия решила внести в черный список представителей руководства Европейского союза (ЕС) за военные поставки Украине. Об этом сказано в заявлении МИД об ответных мерах на антироссийские санкционные решения ЕС.

«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — говорится в документе.

Лицам, занесенным в данный список, будет запрещен въезд на территорию России. Отмечается, что соответствующая вербальная нота уже направлена в Представительство ЕС в России.

«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», — сказано в заявлении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров порекомендовал не отвечать взаимностью на визовые ограничения ЕС. Его также поддержал президент Владимир Путин, заявив, что не следует вводить меры, которые не отвечают интересам Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Белорусский политолог обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.