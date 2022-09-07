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Еще пяти судам с продовольствием разрешили выход с Украины

СКЦ согласовал выход из портов Украины 7 сентября пяти судам в рамках продуктовой сделки

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Совместный координационный центр (СКЦ) согласовал выход еще пяти судам с продовольствием из портов Украины в рамках продуктовой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Корабли выйдут 7 сентября. В общей сложности они вывезут 129 538 тонн продовольствия. Так, сухогрузы Dignity, Eliana и Kaptan Cevdet направятся из порта Черноморск в Турцию, куда доставят 8,2 тысяч тонн семян подсолнуха, 5,2 тысяч тонн подсолнечного масла и 2 472 тонны соевых бобов соответственно.

Кроме того, из порта Южный выйдет судно Seaguardian, которое доставит 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнуха в Испанию. Сухогруз Super Henry с 51 400 тоннами пшеницы на борту направится их Одессы в Кению.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил прекращение действия «продуктовой сделки». Он отметил, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется. «Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — пояснил постпред России.

Соглашение по экспорту зерна через Черное море было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле.

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Ксения Назарова
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