«Матери России» призвали ужесточить ПДД после гибели ребенка в ДТП с мусоровозом

Лидер «Матерей России» Петренко: нужно ужесточить ПДД после аварии с мусоровозом в Истре

Авария в подмосковной Истре, где две девочки трех и пяти лет попали под мусоровоз — очень серьезное происшествие, после которого следует задуматься об ужесточении правил дорожного движения (ПДД). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила общественный и политический деятель, председатель движения «Матери России» Валентина Петренко.

Мусоровоз сбил девочек 1 сентября на улице Ленина в Истре, в результате чего трехлетний ребенок погиб на месте, а его пятилетняя сестра была доставлена в больницу санавиацией.

По данным прокуратуры Московской области, дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и находились в момент аварии без сопровождения взрослых. По факту случившегося был задержан водитель, а в отношении матери возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.

Маленькие дети должны быть, конечно, рядом с матерью и за руку переводиться через дорогу или в тех местах, где есть особая опасность, это безусловно. Надо посмотреть, почему мамы там не оказалось — в одну секунду ребенок мог держаться и выскочить. И водители для того и получают права, чтобы предусмотреть факторы риска. Тем более это 1 сентября, когда все дети идут в школу. Нужно все внимательно изучить, следствие обязательно должно это сделать Валентина Петренко председатель движения «Матери России»

По ее словам, случившееся заставляет обратить внимание на серьезную проблему, которая существует на дорогах. Многие службы, например курьерские, коммунальные, такси порой не просто нарушают правила дорожного движения, а считают, что им все можно, отметила лидер «Матерей России».

«Они ездят по отдельно выделенной полосе, нередко превышают скорость и так далее, поэтому особенно для специальных служб нужно все-таки вводить более жесткие правила и требования по их исполнению, потому что очень часто плачевные случаи бывают именно с ними», — уточнила она.

Общественница заявила о необходимости предпринять какие-то меры с законодательной и исполнительной стороны, чтобы не допускать подобных прецедентов в будущем.

«Мы изучали опыт в ряде стран, где дети приходят в нулевой класс с четырех лет, и их там учат переходить дорогу и не ходить за ручку в школу с родителями, чтобы они учились самостоятельности. И при этом там водители очень четко соблюдают все правила, пропуская везде ребенка, даже если он переходит дорогу, может быть, немного не в том месте. Они тормозят там, где недалеко школы, переходы для детей, то есть тут обоюдно нужно смотреть на эту ситуацию», — подытожила Петренко.

Ранее стало известно, что на месте гибели девочки в подмосковной Истре появился стихийный мемориал, куда люди несут к нему цветы и игрушки.