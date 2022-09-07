Российская олимпийская чемпионка ответила призывавшим к бойкоту Игр политикам

Гимнастка Маргарита Мамун заявила, что Олимпийские игры для спортсмена — это вся жизнь

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун ответила призывавшим к бойкоту Игр политикам. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Для политиков это ничего не значит, а для спортсмена это вся жизнь, у него нет ничего, кроме мечты об Олимпийских играх. У него больше ничего нет, он семью не видит месяцами, не говоря уже о потраченном здоровье», — заявила спортсменка. Она добавила, что политикам никогда не понять труд, вложенный спортсменами.

Мамун завоевала золото в многоборье на Олимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На счету 24-летней гимнастки также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы в европейских первенствах.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и биатлон, спортсмены не допущены до соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе. После этого ряд российских политиков призывали отказаться от участия в международных турнирах и проводить альтернативные соревнования в России.