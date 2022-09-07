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Путин оценил присуждение Нобелевской премии главреду «Новой газеты»

Путин заявил, что Россия рада присуждению Нобелевской премии главреду «Новой газеты»
Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рада присуждению Нобелевской премии главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, однако это решение могло быть политическим. Об этом сообщил ТАСС

«Россия рада присуждению Нобелевской премии мира Муратову, но такие решения часто принимаются под воздействием политической конъюнктуры», — заявил глава государства.

1 июня сообщалось, что Муратов выставил свою Нобелевскую медаль на торги американского аукционного дома Heritage Auctions. 21 июня стало известно, что она была продана за 103,5 миллиона долларов. Решение продать медаль журналист принял в марте. Муратов сообщил, что передаст вырученные от продажи средства для помощи украинским беженцам.

Муратову вручили Нобелевскую премию мира 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет уточнил, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Комитет сообщил, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 8 октября 2021 года. 10 октября с присуждением премии журналиста поздравил президент России.

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Денис Савосин
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