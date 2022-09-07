Анджелина Джоли подала встречный иск к Брэду Питту и потребовала 250 миллионов долларов

Американская актриса Анджелина Джоли подала встречный иск к бывшему супругу актеру Брэду Питту. Об этом сообщает PageSix

Компания артистки Nouvel потребовала у Питта 250 миллионов долларов. Причиной новых судебных разбирательств стала французская винодельня Chateau Miraval, равными владельцами которой артисты стали, находясь в браке.

По мнению Джоли, бывший муж создал четкий план по «захвату контроля» над винодельней «в отместку за бракоразводный процесс и опеку над их общими детьми».

В иске указывается, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» использовал крупную финансовую долю актрисы, чтобы она подписала «условие о неразглашении», запрещающее обсуждать обстоятельства, которые привели к разводу пары.

В документах, предоставленных в суде, также говорится о том, что Питт и другие управляющие винодельней «растратили десятки миллионов долларов Chateau Miraval на тщеславные проекты, которые практически не имеют коммерческого обоснования», например, построили бассейн стоимостью один миллион долларов.

Ранее Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить дело против Бреда Питта.

В начале июня Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести. Сообщается, что Питт был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Chateau Miraval, владельцем которой является Питт, а также намеренно скрыла от него этот факт. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.