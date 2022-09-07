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Популярная порноактриса раскрыла реакцию знакомых на ее уход в порно

Порноактриса Уорд заявила, что после ухода в порно от нее отвернулись бывшие коллеги

Фото: @maitlandward

Популярная порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) рассказала о том, что столкнулась с трудностями и критикой после того, как ушла в порноиндустрию. В мемуарах под названием «Как порно освободило меня от Голливуда» (Rated X: How Porn Liberated Me from Hollywood) звезда фильмов для взрослых призналась, что из-за карьерных изменений от нее отвернулись некоторые бывшие коллеги-актеры. Фрагмент книги, в которой Уорд раскрыла реакцию знакомых на ее решение, публикует Bharat Express News.

По словам актрисы, прославившейся в подростковом возрасте благодаря ситкому «Парень познает мир» (Boy Meets World), бывшие коллеги по телевизионным сериалам перестали общаться с ней. «Меня просто обескураживает, что зрелые и интеллигентные мужчины испытывают дискомфорт от дружбы с порноактрисой. Как будто то, что я теперь снимаюсь в порно, изменило меня как личность. Я не одна пережила такое. Порноактрисы сталкиваются с этим ежедневно», — поделилась Уорд.

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Она добавила, что сталкивалась с критикой из-за решения уйти в порно. «Когда я начала свой путь к фильмам для взрослых, скептики говорили, что я просто ищу дешевой славы. Что либо меня накачали наркотиками, либо принудили, либо я просто сошла с ума. Но я не снималась в порно, чтобы привлечь внимание, как Пэрис Хилтон или Ким Кардашьян. Я хотела иметь долгосрочную возможность заниматься тем, что мне нравится и чем я могла бы гордиться», — поделилась она.

Звезда фильмов для взрослых призналась, что ей было сложно избавиться от прославившего ее образа из телесериала «Парень познает мир». По словам Уорд, люди постоянно сравнивали ее с персонажем из ситкома. Они считают, что мы должны вечно оставаться молодыми, пушистыми и ростом в четыре дюйма. Но наступает момент, когда ты должен вырваться на свободу и быть тем, кем ты хочешь быть, или позволить коробке, в которой ты запечатан, превратиться в гроб», — заявила она.

Ранее Уорд описала изменения, которые пандемия COVID-19 внесла в индустрию для взрослых. Она констатировала, что коронавирус повлиял на отношение к сотрудникам секс-индустрии и сделал его совершенно другим — теперь люди ищут в порно общения, близости и человечности.

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Денис Савосин
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