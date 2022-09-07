Путин объяснил действия российских властей

Президент Путин заявил, что действия России направлены на защиту народа

Действия России направлены на защиту народа, власть действует исходя из этих интересов. Об этом высказался президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Ранее глава государства заявил, что Россия в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины до конца исполнит свой долг по защите республик Донбасса. По его словам, в ходе спецоперации Россия укрепится изнутри и внешне.

Кроме того, президент заявлял, что ситуация в Донбассе — это результат деятельности неонацистского режима в Киеве, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом. Глава государства назвал долгом России оказать помощь жителям республик.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе народных республик Донбасса. Глава государства уточнил, что цель специальной операции — демилитаризация Украины.