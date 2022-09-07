Зампостпреда России рассказал о сюрпризах для Запада к Совбезу ООН

Полянский заявил, что Россия подготовила сюрпризы для Запада на заседании Совбеза ООН

Российская сторона подготовила несколько сюрпризов для стран Запада к созванному США заседанию Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Зампостпреда заявил, что на предстоящем заседании Совбеза ООН планируется обсуждать тему «фильтрации» украинцев, которая якобы проводится на территории России. Он отметил, что западные страны «высосали пальцы до костей» в поисках неудобной для Москвы темы.

«Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох», — отметил Полянский.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о срыве продуктовой сделки в вопросе поставок из России. Он указал на то, что часть соглашения, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.