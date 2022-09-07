В Уэльсе женщина вышла замуж и отказалась снимать свадебное платье после праздника

Женщина из Ньюпорта, Уэльс, четыре дня отказывалась снимать свадебное платье после того, как вышла замуж. Об этом сообщает Wales Online.

Свадьба 32-летней Кристи Хьюингс и ее возлюбленного Кайла состоялась в пятницу, 2 сентября. Женщина рассказала, что еще в январе выбрала платье и с тех пор примеряла его каждые две недели. Хьюингс настолько в него влюбилась, что не захотела расставаться и после праздника.

Теперь британка занимается в платье домашними делами — пылесосит и моет посуду. Она заявила, что планирует прийти в нем в школу к детям и оправиться за покупками в продуктовый магазин. Хьюингс даже планировала покосить траву в наряде, но ее остановил начавшийся дождь. Она призналась, что ее совершенно не волнует, как на ее внешний вид реагируют незнакомцы. Она заплатила за платье крупную сумму и теперь планирует наслаждаться им сколько захочет.

Муж Хьюингс не удивляется ее выходкам. «Мой партнер знает, что я сумасшедшая, и просто позволяет мне заниматься тем, чем я захочу», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 28-летняя пользовательница Reddit рассказала, что выгнала со свадьбы лучшую подругу, пришедшую в свадебном платье. По ее словам, подруга еще в школе проявляла скверный характер и иногда обижала ее.