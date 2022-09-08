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Найдены позволяющие отказаться от повторной вакцинации антитела

Communications Biology: антитела позволят отказаться от бустерных вакцин в будущем

Фото: Frank Augstein / Reuters

Команда международных ученых, в том числе из Тель-Авивского университета, нашла антитела, выделенные из иммунной системы выздоровевших от COVID-19, позволяющие отказаться от повторных вакцинаций в будущем. Данные работы опубликованы в Communications Biology.

В ходе исследования специалисты секвенировали все клетки иммунной системы группы В (третьей) из крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией в 2020 году. Из полученных образцов удалось выделить девять антител, которые оказались действенными в подавлении новых вариантов коронавируса — дельты и омикрона. Двое из них —TAU-1109 и TAU-2310 — нейтрализовали эти штаммы с 92- и 84-процентной эффективностью соответственно для варианта омикрон, а также 90- и 97-процентной для дельты.

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По оценке специалистов, направленная терапия антителами в высоких дозировках может стать альтернативной бустерным прививкам, что особенно актуально для людей из групп риска и с ослабленной иммунной системой.

В июне сотрудники Колорадского университета раскрыли влияние множественных мутаций на свойства новых вариантов SARS-CoV-2, объясняющее их резистентность к антителам.

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Елена Апазиди
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