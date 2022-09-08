Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Правительство России призвали готовиться к замедлению мировой экономики

Глава ФНС призвал правительство России готовиться к замедлению мировой экономики

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров призвал правительство страны готовиться к замедлению глобальной экономики, сообщает РИА Новости. Он объяснил, что изменения в мире непосредственно скажутся на ситуации в России, и посоветовал властям аккуратно подходить к поправкам в налогообложение.

«Все риски замедления и то, что происходит при замедлении с ценами на углеводороды, просчитать можно. Значит, тоже надо, наверное, готовиться и быть очень аккуратными с поведением в налогах, быть максимально сбалансированными», — заявил Егоров.

Он отметил, что, несмотря на то, что российская экономика «выдержала» сложный период и «вышла на какую-то стабилизацию», власти не должны «расслабляться». Регулирование налогов в будущем будет зависеть от того, какое решение по развитию экономики примут, добавил глава ФНС. В конце августа Минэкономразвития разработало план модернизации экономики страны до 2030 года. Его финальная версия после доработки будет направлена в правительство, а позже — президенту, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова заявила, что по итогам 2022 года экономика России сократится не более чем на 3 процента. При этом оценки ведомства отличаются от прогнозов Центробанка. В августе регулятор ожидал, что ослабление экономики России в текущем году не превысит 4-6 процентов. 8 сентября аналитики ЦБ сообщили, что спад ВВП может составить 4,2 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.