Правительство России призвали готовиться к замедлению мировой экономики

Глава ФНС призвал правительство России готовиться к замедлению мировой экономики

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров призвал правительство страны готовиться к замедлению глобальной экономики, сообщает РИА Новости. Он объяснил, что изменения в мире непосредственно скажутся на ситуации в России, и посоветовал властям аккуратно подходить к поправкам в налогообложение.

«Все риски замедления и то, что происходит при замедлении с ценами на углеводороды, просчитать можно. Значит, тоже надо, наверное, готовиться и быть очень аккуратными с поведением в налогах, быть максимально сбалансированными», — заявил Егоров.

Он отметил, что, несмотря на то, что российская экономика «выдержала» сложный период и «вышла на какую-то стабилизацию», власти не должны «расслабляться». Регулирование налогов в будущем будет зависеть от того, какое решение по развитию экономики примут, добавил глава ФНС. В конце августа Минэкономразвития разработало план модернизации экономики страны до 2030 года. Его финальная версия после доработки будет направлена в правительство, а позже — президенту, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова заявила, что по итогам 2022 года экономика России сократится не более чем на 3 процента. При этом оценки ведомства отличаются от прогнозов Центробанка. В августе регулятор ожидал, что ослабление экономики России в текущем году не превысит 4-6 процентов. 8 сентября аналитики ЦБ сообщили, что спад ВВП может составить 4,2 процента.