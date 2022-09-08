Названы округа Москвы с наибольшим числом новых квартир

В августе 2022 года наибольший объем предложения в новостройках старой Москвы был в ЮВАО

В августе 2022 года наибольший процент квартир в новостройках массового сегмента старой Москвы пришелся на Юго-Восточный автономный округ (ЮВАО) — его доля составила 21,1 процента от общего объема предложения такого вида жилья. Об этом сообщили аналитики компании «Метриум», пишет РБК.

Другим округом, где в августе нынешнего года для покупки было доступно значительное число новых квартир, эксперты назвали Западный — на него пришлось 17,4 процента от общего числа. Замкнул тройку Северный округ с показателем в 17,3 процента.

С января по август 2022 года число первичного жилья в новостройках массового сегмента Старой Москвы выросло на 36 процентов. Положительная динамика в августе 2022 года относительно июля составила 0,4 процента. Всего по итогам августа общий объем предложения на первичном рынке старой Москвы оценили в 19,35 тысячи квартир площадью 883,9 тысячи квадратных метров, расположенных в 88 жилых комплексах.

Эксперты добавили, что в августе текущего года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в массовом сегменте достигла 296 тысяч рублей. Положительная динамика по сравнению с июлем составила 1,4 процента, а относительно августа предыдущего года — 18,6 процента.

В сентябре аналитики агентства «МИЭЛЬ» пришли к выводу, что в восьмом месяце 2022 года предложение на рынке вторичной недвижимости в Москве выросло на три процента относительно июля. В результате общее число старых квартир достигло 44,5 тысячи объектов.