Названы округа Москвы с увеличившимся количеством «вторички»

В августе 2022-го предложение на вторичном рынке жилья Москвы увеличилось на три процента

В августе 2022 года предложение на рынке вторичной недвижимости в Москве выросло на три процента относительно июля. В результате общее число старых квартир достигло 44,5 тысячи объектов, сообщили аналитики агентства «МИЭЛЬ», пишет «Интерфакс».

Округом Москвы, где объем предложения увеличился сильнее всего, эксперты назвали Южный — положительная динамика составила шесть процентов. Наименьший рост — на один процент — наблюдался в Западном административном округе. Несмотря на наблюдаемое увеличение показателей, в Центральном административном округе объем предложения уменьшился на один процент.

По словам главного аналитика агентства Екатерины Бережновой, объем предложения «вторички» в августе оказался на 18 процентов выше, чем годом ранее. Тогда он составлял 37,6 тысячи объектов.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы практически не изменилась. В Восточном, Западном, Северо-Восточном и Центральном административном округах показатель уменьшился на один процент. По словам Бережновой, тенденция на падение цен, наметившаяся в пятом месяце 2022 года, пока продолжается. С мая стоимость «вторички» в среднем по Москве снизилась на три процента, в некоторых округах отрицательная динамика за этот период составила пять процентов.

В сентябре эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что с августа 2021 года старые квартиры в Подмосковье сильнее всего подорожали в Сергиево-Посадском округе. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за год там поднялась на 36 процентов, до 111 тысяч рублей.