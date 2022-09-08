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В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла

Источник в МИД Казахстана опроверг информацию о выдворении посла Украины Врублевского

Фото: Shutterstock

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана опровергли сообщения о выдворении из страны посла Украины Петра Врублевского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявил собеседник агентства, в настоящий момент украинский дипломат находится в отпуске.

Ранее в ТАСС со ссылкой на источник сообщали, что Врублевский покинул Казахстан по требованию властей страны и вылетел в Варшаву. До этого посла вызывали в МИД республики в связи с его призывом убивать русских, озвученным в интервью блогеру Диасу Кузаирову. После этого официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявлял, что Врублевский официально принес извинения за свои высказывания и ушел в отпуск.

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Алевтина Запольская
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