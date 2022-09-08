В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Ушедшая из жизни британская королева Елизавета II была хорошим другом Организации Объединенных Наций, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.
Он выразил соболезнования в связи со смертью королевы. «Я выражаю свои искренние соболезнования ее скорбящей семье, правительству и народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Содружеству», — подчеркнул Гутерриш.
Генеральный секретарь назвал Елизавету II хорошим другом ООН. По его словам, она дважды посещала штаб-квартиру международной организации в Нью-Йорке. «Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды», — подчеркнул он.
Британская королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого сообщалось, что она находилась под медицинским наблюдением из-за ухудшения состояния здоровья.