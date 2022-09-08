В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Генсек ООН Гутерриш назвал Елизавету II другом международной организации

Ушедшая из жизни британская королева Елизавета II была хорошим другом Организации Объединенных Наций, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Он выразил соболезнования в связи со смертью королевы. «Я выражаю свои искренние соболезнования ее скорбящей семье, правительству и народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Содружеству», — подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь назвал Елизавету II хорошим другом ООН. По его словам, она дважды посещала штаб-квартиру международной организации в Нью-Йорке. «Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды», — подчеркнул он.

Британская королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого сообщалось, что она находилась под медицинским наблюдением из-за ухудшения состояния здоровья.

