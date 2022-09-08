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В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Генсек ООН Гутерриш назвал Елизавету II другом международной организации

Фото: Lev Radin / globallookpress.com

Ушедшая из жизни британская королева Елизавета II была хорошим другом Организации Объединенных Наций, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Он выразил соболезнования в связи со смертью королевы. «Я выражаю свои искренние соболезнования ее скорбящей семье, правительству и народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Содружеству», — подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь назвал Елизавету II хорошим другом ООН. По его словам, она дважды посещала штаб-квартиру международной организации в Нью-Йорке. «Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды», — подчеркнул он.

Британская королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого сообщалось, что она находилась под медицинским наблюдением из-за ухудшения состояния здоровья.

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Марина Совина
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