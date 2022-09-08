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Дженнифер Лоуренс прокомментировала обвинения в сексуальной связи с Вайнштейном

Актриса Дженнифер Лоуренс опровергла обвинения в сексуальной связи с Харви Вайнштейном

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс прокомментировала слухи о том, что она состояла в интимной связи с обвиненным в домогательствах и насилии продюсером Харви Вайнштейном. Об этом она сообщила в интервью Vogue.

Артистка поведала, что такие обвинения чуть не испортили ее карьеру, а также добавила, что многие считали, что она защищает кинодеятеля, так как не высказывается о его домогательствах в свой адрес.

«Честно говоря, это было самое странное в моей жизни. Я не знаю, как люди могли думать о том, что между нами что-то было. Это чуть не испортило мне карьеру, потому что многие были уверены, что я просто отмалчиваюсь, защищая его», — поделилась знаменитость.

Актриса приступила к работе с Вайнштейном в 2011 году, когда исполняла главную роль в фильме «Мой парень — псих», за которую впоследствии получила премию «Оскар». Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году, а через год в одном из исков Вайнштейн отметил, что состоял в интимной связи с Лоуренс, благодаря чему она получила награду.

В конце августа стало известно, что суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах.

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Анастасия Астахова
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