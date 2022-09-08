Банкротство оператора «Северного потока-2» приостановили

Процедура банкротства компании-оператора Nord Stream AG приостановлена до января 2023 года

Процедура банкротства компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG приостановлена до января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торговый бюллетень Швейцарии.

Согласно заявлению, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца — на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

В мае швейцарский суд приостановил процедуру банкротства компании-оператора трубопровода «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG на четыре месяца. Глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил о подаче заявления на банкротство в Швейцарии в марте. При этом «Северный поток-2» с февраля 2022 года фактически заморожен.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода. По словам премьер-министра немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг, созданный для поддержки газопровода фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.