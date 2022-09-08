В российском регионе загорелись три склада

В городе Аксай в Ростовской области загорелись три склада

Три складских помещения загорелись на площади около 800 квадратных метров в городе Аксай Ростовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России в четверг, 8 сентября, пишет РИА Новости.

ЧП произошло на улице Западная. По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.

В региональном управлении МЧС уточнили, что на складах хранится древесина и электрооборудование.

В конце августа пожар произошел на складе в крымском поселке Красногвардейское. В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы публиковали кадры с места ЧП.