Польша захотела забрать земли Чехии

Rzeczpospolita: Польша собралась забрать у Чехии 368 гектаров суверенной земли

В ближайшее время Польша может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. Правительство в Варшаве активизировало действия в этом направлении.

«368,44 гектара — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», — говорится в публикации. По словам издания, проблему не могут решить около 30 лет.

С 1992 года вопросом разграничения территории занималась совместная польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 году Прага предложила финансовую компенсацию за земли, на которые претендует Варшава. Однако Польша отвергла эту инициативу. По словам депутата польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Краевского, который лоббирует скорейшее решение вопроса присоединения новых к земель к Польше, это было правильным решением.

16 августа президент Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что Германия запланировала возвращение своих бывших земель в пределах польских границ. По его мнению, путь к реализации такого сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза.

7 сентября власти Польши сообщили, что собираются направить Германии ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Ранее Варшава заявляла, что требует от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

