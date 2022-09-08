В МИД России оценили возможность визита Пушилина в КНДР

Дипломат Зиновьев: визит Пушилина в КНДР не может состояться из-за ковидных ограничений

На данный момент речи о потенциальном визите главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в Северную Корею не идет. В случае если визит состоится и в делегацию пригласят представителей от России, Москва окажет необходимое содействие, заявил директор Первого департамента российского МИД Георгий Зиновьев. Его слова приводит РИА Новости.

«КНДР в течение более чем двух с половиной лет сохраняет режим жесткой самоизоляции [из-за COVID-19], предусматривающий полный запрет на въезд в страну, в том числе и иностранных делегаций. Поэтому речи о практической организации визита главы ДНР в Пхеньян, как мы понимаем, пока не идет», — оценил возможность визита Зиновьев.

О возможности включения в делегацию ДНР представителей Москвы Зиновьев сказал, что «вопрос о приглашении российских представителей на такую встречу следовало бы адресовать в первую очередь Донецку и Пхеньяну».

«Однако в случае если такая поездка станет возможна и Пушилин пригласит российских представителей войти в состав его делегации, будем готовы оказать необходимое содействие», — добавил российский дипломат.

Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля. Позже посол России в КНДР Александр Мацегора допустил, что рабочие КНДР могут помочь восстановить Донбасс. В августе Пушилин заявил, что в республику прибудут первые рабочие из КНДР.