Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД России оценили возможность визита Пушилина в КНДР

Дипломат Зиновьев: визит Пушилина в КНДР не может состояться из-за ковидных ограничений
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

На данный момент речи о потенциальном визите главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в Северную Корею не идет. В случае если визит состоится и в делегацию пригласят представителей от России, Москва окажет необходимое содействие, заявил директор Первого департамента российского МИД Георгий Зиновьев. Его слова приводит РИА Новости.

«КНДР в течение более чем двух с половиной лет сохраняет режим жесткой самоизоляции [из-за COVID-19], предусматривающий полный запрет на въезд в страну, в том числе и иностранных делегаций. Поэтому речи о практической организации визита главы ДНР в Пхеньян, как мы понимаем, пока не идет», — оценил возможность визита Зиновьев.

О возможности включения в делегацию ДНР представителей Москвы Зиновьев сказал, что «вопрос о приглашении российских представителей на такую встречу следовало бы адресовать в первую очередь Донецку и Пхеньяну».

«Однако в случае если такая поездка станет возможна и Пушилин пригласит российских представителей войти в состав его делегации, будем готовы оказать необходимое содействие», — добавил российский дипломат.

Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля. Позже посол России в КНДР Александр Мацегора допустил, что рабочие КНДР могут помочь восстановить Донбасс. В августе Пушилин заявил, что в республику прибудут первые рабочие из КНДР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
Россиянам назвали регионы с сильнейшим снижением спроса на новостройки
Блогерша потратила два года на восстановление волос после домашнего осветления
Стало известно о применении «Солнцепека» в ходе боев за Балаклею
Вооруженная бутылками и палками толпа мужчин избила россиянина в день рождения
Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
Водонаева решила сама жить в купленной для кота московской квартире
Американский журналист назвал отвратительной поддержку США сайта «Миротворец»
Врач предупредила об опасности детского храпа
Власти Энергодара заявили об отсутствии сомнений в обстреле ЗАЭС бойцами ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.