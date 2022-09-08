Стало известно о стабилизации состояния раненого коменданта Бердянска

Член администрации Запорожья Рогов: состояние коменданта Бердянска стабилизировалось

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что состояние коменданта Бердянска Артема Бардина стабилизировалось. Его слова передает РИА Новости.

«Прогнозы врачей обнадеживающие», — заявил Рогов.

6 сентября Бардин был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля. В результате произошедшего оказались повреждены три гражданские машины, «в которых только по счастливой случайности никого не было».

Власти региона добавили, что розыск преступников, совершивших подрыв автомобиля коменданта, все еще продолжается.

Рогов также заявил, что взрыв стал терактом. «Террористы УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) совершили очередную попытку устрашения мирных жителей Запорожской области», — уточнил он.