Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН обеспокоились из-за притока оружия в зоны конфликтов

Замгенсека ООН Накамицу выразила беспокойство по поводу притоков оружия в зоны конфликтов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

ООН обеспокоена притоком оружия в зоны конфликтов, об этом заявила замгенсека международной организации Идзуми Накамицу на заседании Совбеза по теме поставок западных вооружений Киеву, пишет РИА Новости.

Идет крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, выразила она опасения. «Это вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки поставляемых вооружений», — подчеркнула представитель международной организации.

Ранее заместитель директора информации и печати МИД России Иван Нечаев рассказал, что оружие, поставленное Украине странами Запада, уже появилось на черном рынке.

13 июля сообщалось, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) планируют ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений его попадания на черный рынок в Европе. Отмечается, что местоположение оружия после пересечения украинской границы западным странам неизвестно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Премьер Словении заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии в Евросоюзе
В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами
В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»
В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов
В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного
В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.