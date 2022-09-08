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У прививки от гриппа зафиксировали неожиданный эффект

Прививка от гриппа оказалась способна снизить риск инсульта на 12 процентов

Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Ученые из Университета Алькала зафиксировали неожиданный эффект у прививки от гриппа — она оказалась способна снизить риск развития инсульта на 12 процентов. Данные работы опубликованы в журнале Neurology.

В ходе работы специалисты изучили анамнез более 14 тысяч человек в возрасте от 40 лет, которые перенесли ишемический инсульт. Также исследователи проанализировали данные 71 тысячи человек, у которых инсульт никогда не был диагностирован.
Во второй группе авторы обратили внимание на тех пациентов, кто вакцинировался от гриппа хотя бы за 14 дней до инсульта. После корректировки результатов выяснилось, что у получивших прививку вероятность развития инсульта оказалась на 12 процентов ниже. При этом при тех же экспериментах с вакциной от пневмонии такой эффект не наблюдался.

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Однако команда отметила, что исследование носит наблюдательный характер, и для убедительных выводов необходимо провести дополнительные испытания.

Ранее врачи из Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) разработали новый метод ранней диагностики инсульта по анализам крови.

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Елена Апазиди
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