Учителя назвали минусы первых «Разговоров о важном» со школьниками

Завуч российской школы назвал рост нагрузки на детей минусом «Разговоров о важном»

Первые уроки в формате «Разговоров о важном» состоялись в российских школах 5 сентября. Учителя рассказали «Ленте.ру», что одобряют концепцию проекта, но он нуждается в доработке. Педагоги назвали минусы, с которыми столкнулись при организации нового вида занятий.

Ранее переживания насчет организации «Разговоров о важном» озвучивал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие занятия могут стать профанацией, что приведет к бесполезности всей задумки.

Минусы «Разговоров о важном»

Первый урок в рамках проекта «Разговоры о важном» в российских школах был посвящен Дню знаний, рассказала завуч одной из российских школ. Она провела занятие по теме «Россия — страна возможностей», в рамках которого поделилась с учениками информацией про грантовые проекты и конкурсы. Подросткам показывали видеоролики, где добившиеся успехов ребята рассказывали о себе.

В моем 10 классе «Разговоры о важном» прошли очень хорошо, детям очень понравилось. Мы обсудили, кто о чем мечтает, обсудили детей, которые добивались успехов в каких-то конкурсах. Детям нравится узнавать про что-то вне школы, вне их города, области. Этот час пролетел легко, мы с ними разговорились и неплохо провели время завуч российской школы

«Я столкнулась с тем, что видео с сайта нельзя скачать, их можно посмотреть только онлайн. Это осложняет ситуацию, потому что во многих школах нет стабильного интернета в каждом классе, а занятие в каждом классе проходит одновременно. Я пыталась с детьми посмотреть эти видео, но из-за того, что сайт был сильно загружен, у нас все сильно висло», — рассказала завуч.

Помимо этого, за счет «Разговоров о важном» увеличивается нагрузка на ребенка, отметила она. «Из-за этого первого урока не ложится расписание, и нам приходится ставить седьмой урок детям, то есть увеличивается нагрузка на ребенка в понедельник», — уточнила педагог.

Также в проекте имеются нюансы, которые связаны с определением этого вида деятельности и касаются документации, формалистики и бюджета, заявила учитель. По ее словам, Минпросвещения необходимо уточнить, к какому направлению относятся «Разговоры о важном».

Если это классный час, то его должен проводить классный руководитель, и это должно входить в его обязанности. Если эти занятия относятся к внеурочной деятельности, то они требуют составления отдельной рабочей программы и дополнительного финансирования школ маленькой комплектации.

«В Минпросвещения нам говорят о том, что это обязательный час внеурочной деятельности, но, если это час внеурочной деятельности, то на него должна быть рабочая программа, соответственно, и журнал. Но как составлять рабочую программу по этому предмету никто не сказал», — сказала она.

Финансирование осталось прежнее, а количество часов увеличилось, и поэтому платить за это непонятно как, и на этот вопрос никто не может ответить. Если бы все урегулировалось, то было бы легче учитель российской школы

Плюсы «Разговоров о важном»

В целом, идею проведения подобных занятий опрошенные «Лентой.ру» учителя сочли правильной. «Я считаю, что нужно такое внедрять, потому что детские умы должны знать, что помимо их дома, теплой кроватки, вкусного обеда и мамы с папой есть еще жизнь, самая настоящая. И никто ни от чего не застрахован, в том числе и от терроризма, в том числе есть и различные исторические моменты, которые они тоже должны знать. "Разговоры о важном" — это действительно целый цикл, который подразумевает под собой внедрение в эти светлые умы того, на что просто в жизни не обращают внимания», — высказалась преподавательница изобразительного искусства, пожелавшая остаться анонимной.

По мнению завуча, «Разговоры о важном» сближают классного руководителя с детьми и помогают настроить их на образовательный процесс в самом начале учебной недели. Кроме того, занятия очень удобно проводить с точки зрения подготовки учителя. Она минимальная, так как все сценарии уроков «Разговоры о важном» и материалы к ним уже есть.

Это хорошая мотивация для детей, и, в принципе, классному руководителю очень полезно проводить такие классные часы. Потому что зачастую они в глубинке не проводятся, обычно пишут для отчетности, что был один классный час в неделю, но по итогу, зачастую, его не проводят завуч российской школы

С 1 сентября этого учебного года в силу вступил ряд нововведений, касающихся школьной программы, церемоний и ритуалов, а также канцелярских принадлежностей.