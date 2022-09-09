Оценена ситуация на российском рынке новостроек

Застройщики и банкиры анонимно оценили ситуацию на российском рынке новостроек

Застройщики и банкиры оценили текущую ситуацию и перспективы российского рынка новостроек, приняв участие в анонимном опросе. Вопросы задала компания «БЕСТ-Новострой», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главной проблемой, с которой сталкиваются девелоперы, респонденты считают ценообразование проекта — за этот вариант проголосовали 28 процентов. Еще 24 процента назвали импортозамещение инженерных систем, 12 процентов — сложности в определении продукта для вывода на рынок и малодоступность проектного финансирования.

Большинство опрошенных считают субсидированную ипотеку более выгодной для девелоперов, чем снижение цены на старте проекта. За ипотеку проголосовали 57 процентов, за корректировку стоимости — 42 процента. При этом 42 процента респондентов считают, что до конца 2022 года предложение субсидированной застройщиками ипотеки будет снижаться, и только 33,3 процента рассчитывают на увеличение количества таких программ.

64 процента участников опроса в четвертом квартале 2022 года ожидают увидеть оживление и рост продаж на рынке строящегося жилья. Около 20 процентов опрошенных рассчитывают на сохранение динамики третьего квартала, а оставшиеся 15 процентов не исключают замедления.

Ранее в сентябре в России спрогнозировали прекращение роста цен на новостройки. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, ожидается, что стоимость такого жилья зафиксируется на действующем уровне минимум до начала 2023 года.