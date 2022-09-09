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Оценена ситуация на российском рынке новостроек

Застройщики и банкиры анонимно оценили ситуацию на российском рынке новостроек

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Застройщики и банкиры оценили текущую ситуацию и перспективы российского рынка новостроек, приняв участие в анонимном опросе. Вопросы задала компания «БЕСТ-Новострой», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главной проблемой, с которой сталкиваются девелоперы, респонденты считают ценообразование проекта — за этот вариант проголосовали 28 процентов. Еще 24 процента назвали импортозамещение инженерных систем, 12 процентов — сложности в определении продукта для вывода на рынок и малодоступность проектного финансирования.

Большинство опрошенных считают субсидированную ипотеку более выгодной для девелоперов, чем снижение цены на старте проекта. За ипотеку проголосовали 57 процентов, за корректировку стоимости — 42 процента. При этом 42 процента респондентов считают, что до конца 2022 года предложение субсидированной застройщиками ипотеки будет снижаться, и только 33,3 процента рассчитывают на увеличение количества таких программ.

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64 процента участников опроса в четвертом квартале 2022 года ожидают увидеть оживление и рост продаж на рынке строящегося жилья. Около 20 процентов опрошенных рассчитывают на сохранение динамики третьего квартала, а оставшиеся 15 процентов не исключают замедления.

Ранее в сентябре в России спрогнозировали прекращение роста цен на новостройки. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, ожидается, что стоимость такого жилья зафиксируется на действующем уровне минимум до начала 2023 года.

Александра Качан
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