Жителей российского города на несколько месяцев оставили без горячей воды

В Тюмени жильцов дома более чем на три месяца вынудили жить без горячей воды

В Тюмени жильцы дома оказались вынуждены более трех месяцев жить без горячей воды из-за поломки отопительного котла.

Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Об инциденте в доме на Ставропольской улице стало известно в пятницу, 9 сентября. Один из жильцов написал в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» пост, в котором рассказал, что котел сломался в июне 2022 года. Управляющая компания (УК) «Вектор», обслуживающая здание, после проверки объяснила, что котел не прошел испытания и поэтому не подлежит ремонту. Горячую воду пообещали вернуть к сентябрю, однако, по словам жильца, сроки окончания работ перенесли на октябрь.

«Уже третий месяц живем без горячей воды и никаких движений по замене от УК нет, только переносят дату. Сегодня сказали, что сдвинули все до октября. Может, можно как-то ускорить процесс замены? В доме много семей с детьми и пожилых людей, которым и без горячей воды непросто, а на улице холодает», — сообщил автор публикации. Он выразил надежду, что другие пользователи смогут подсказать ему решение проблемы.

В диспетчерской службе УК «Вектор» Ura.ru ответили, что в доме необходимо полностью заменить отопительный котел. Представитель компании добавил, что проведут необходимые работы до 1 октября 2022 года.

В августе в Уфе мужчина захватил подвал, принадлежащий его матери, и на протяжении нескольких месяцев регулярно отключал жильцам дома воду. По словам одной из жительниц дома, россиянин периодически оставлял весь дом без нормального водоснабжения на два-три дня.