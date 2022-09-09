Биткоин резко вырос

Стоимость биткоина в ходе торгов 9 сентября выросла до 21 046 долларов

Стоимость биткоина в ходе торгов 9 сентября выросла на 10 процентов, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По данным на 16:20 по московскому времени, стоимость самой известной криптовалюты после резкого роста составила 21 046 долларов. При этом пиковая стоимость в течение дня составляла 21 210 долларов.

9 сентября эксперт по инвестициям Антон Кофанов заявил, что в ближайшем будущем биткоин достигнет своего дна, но затем следует ожидать роста цифровой валюты.

В августе происходило резкое снижение курса биткоина — за торги 19 августа он стоил 21,4 тысячи долларов, упав за сутки на девять процентов, что стало худшим результатом для крупнейшей криптовалюты мира за предыдущие два месяца.