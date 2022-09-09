Тренер оценил влияние отсутствия международных стартов на Большунова

Бородавко заявил о негативном влиянии отсутствия международных стартов на Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил влияние отсутствия международных стартов на трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что участие только во внутренних соревнованиях негативно влияет на уровень спортсмена. «В России на гонках, особенно на масс‑стартах, ему достаточно было сделать одно ускорение за два километра, чтобы выиграть 30-40 секунд и больше не "париться". Это в общем уровне понижает его скоростную выносливость на соревнованиях. Чтобы вернуться на этот уровень, должно пройти определенное время. Поэтому нас ждут достаточно тяжелые времена», — отметил он.

Ранее Большунов оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Он выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году. «Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — заявил спортсмен и добавил, что чемпионат мира является для него основным стартом.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.