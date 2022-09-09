В Махачкале приготовят 16-метровое чуду

В Махачкале с 9 по 11 сентября пройдет фестиваль чуду

В Махачкале в предстоящие выходные пройдет фестиваль чуду и рыбный фестиваль. Об этом сообщает ТАСС.

По словам организаторов, на мероприятии приготовят 16-метровое чуду.

«Приглашаем вас на грандиозный фестиваль чуду, который пройдет с 9 по 11 сентября в столичном парке Ак-Гель. Нашими мастерами кулинарии будет приготовлено 16-метровое чуду, которое каждый желающий сможет попробовать и оценить», — рассказали в комитете по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы.

В эти же дни в парке пройдет фестиваль «Рыбные дары России». На празднике будет организована ярмарка-продажа свежей рыбы и рыбной продукции, также предусмотрены мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, дегустация кофе и другие активности.

Чуду — популярное блюдо народов Дагестана. Представляет собой лепешки с различной начинкой — мясо, тыква, зелень творог — обжаренные на сухой сковороде.