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Раскрыт размер госдолга европейских стран

Еврокомиссар Джентилони сообщил о госдолге стран еврозоны в размере 97 процентов ВВП

Фото: Johanna Geron / Reuters

Государственный долг стран еврозоны достиг 97 процентов суммарного ВВП. Такие цифры раскрыл еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пишет ТАСС.

Причиной роста финансовых заимствований он называет ряд геополитических кризисов. «Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией», — добавил еврокомиссар.

Для того чтобы ситуация в регионе не усугублялась, необходимо принять меры финансового регулирования. Кроме того, надо начать экстренно действовать в борьбе с энергетическим кризисом, сообщил Джентилони.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика еврозоны может столкнуться с рецессией уже в третьем квартале текущего года. Драйверами замедления могут стать растущие затраты на электроэнергию и дефицит поставок энергоносителей из-за боевых действий на Украине. Агентство отмечает, что еще больше усугубить экономические проблемы региона может очередное повышение ключевой ставки, которое необходимо для обуздания рекордной инфляции.

При этом по итогам второго квартала экономика еврозоны выросла на 0,8 процента по сравнению с первым. Замедление торговли помог преодолеть рост потребительских и государственных расходов.

В России ожидают падение ВВП по итогам года на 4,2 процента. Такой прогноз озвучили опрошенные аналитики Центробанка. При этом инфляция в стране, скорее всего, составит 12,9 процента.

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Мария Грушко
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