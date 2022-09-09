Названа основная цель украинских военных под Харьковом

Глава Харьковской области Ганчев: ВСУ под Харьковом «показывают картинку» Западу

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал основную цель военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ под Харьковом стремятся, в первую очередь, «показать картинку» Западу с поднятыми украинскими флагами.

«Задача — показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное — везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери», — заявил Ганчев.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление в Харьковской области в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. Позднее стало известно, что жителей региона, проживающих на подконтрольной союзным силам территории, начали эвакуировать в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР).