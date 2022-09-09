Стало известно о планах ВСУ атаковать Красный Лиман

WarGonzo сообщил о подготовке атаки ВСУ на Красный Лиман

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся атаковать Красный Лиман. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

«Серьезное скопление живой силы и техники противника наблюдается в районе Николаевки и со стороны Славянска — по направлению к Красному Лиману», — говорится в сообщении.

Украинская армия, по данным WarGonzo, стягивает к линии соприкосновения танки и пехоту, а также готовится наносить удары американскими РСЗО.

В конце мая Минобороны России сообщило об освобождении Красного Лимана. Потерю контроля над городом подтвердили ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.