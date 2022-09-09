Литва поддержала введение потолка цен на газ из России

Литва поддержала лимит цен на газ из России, но против потолка стоимости за электричество

В Литве поддержали идею о введении потолка стоимости российского газа, сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время министр указал, что выступает против ограничений цен на электричество, поскольку это навредит внутреннему рынку страны. «Потолок на международные генераторы — абсолютная красная линия для нас», — подчеркнул Крейвис и добавил, что власти страны должны действовать быстро, поскольку ни граждане, ни бизнес не могут ждать.

Единого мнения в Европе по поводу ограничения цен на российский газ пока нет. Например, против выступила Австрия. Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер говорила, что уже сейчас удалось снизить зависимость от российских энергоносителей с 80 до 50 процентов, однако необходимость в них все еще есть.

В Кремле предупредили, что Москва может полностью прекратить поставки энергоресурсов тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на российское сырье.