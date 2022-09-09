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В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о вероятности полной остановки единственного работающего реактора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Говоря о возросших для ЗАЭС рисках, глава МАГАТЭ указал на участившиеся и продолжающиеся обстрелы. В связи с этим он выразил мнение, что восстановление надежного внешнего электроснабжения станции маловероятно. Гросси отметил, что в случае остановки единственного работающего реактора, ЗАЭС будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов, которые будут обеспечивать жизненно важные функции, касающиеся ядерной безопасности станции.

Глава МАГАТЭ также в очередной раз призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с 28 февраля.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах Вооруженных сил Украины по Энергодару. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. В свою очередь, Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Кроме того, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

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Марина Совина
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