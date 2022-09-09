Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Энергодару

Генерал-лейтенант Конашенков заявил, что ВСУ шесть раз обстреляли Энергодар

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли подконтрольный России населенный пункт Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

По заявлению Конашенкова, всего ВСУ выпустили по городу 27 снарядов. Обстрел велся из населенного пункта Марганец.

«В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — рассказал журналистам представитель оборонного ведомства.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Действия ВСУ он назвал провокациями с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС. МАГАТЭ осудила «постоянные насильственные действия» России на объектах, в том числе присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на Запорожской атомной электростанции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Оценена ситуация на российском рынке новостроек
Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье
Названы лучшие места для свиданий в Москве
Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии
Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов
В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье
МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС
В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.