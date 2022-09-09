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Спорт

МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов

МОК оставил в силе все санкции против российских спортсменов на международных турнирах

Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе все санкции против российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

«Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он добавил, что так комитет пытается предотвратить политизацию турниров.

Решение вынесли на пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК. На соревнованиях по-прежнему запрещены российские флаги, гимн, цвета и символы. Международные федерации не должны проводить турниры в России.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, команды и спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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