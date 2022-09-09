В Энергодаре задержали предполагаемого корректировщика ВСУ

Полиция Запорожской области задержала возможного корректировщика огня ВСУ по Энергодару

В Запорожской области полиция задержала предполагаемого корректировщика огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). В местном ГУВД заявили, что гражданин, как предполагается, наводил артиллерию ВСУ по городу Энергодару и Каменско-Днепровскому району, сообщает ТАСС.

«Сотрудники уголовного розыска Запорожской области отработали оперативную информацию и задержали подозреваемого в корректировке огня по территории Каменско-Днепровского района и города Энергодар. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, проводится проверка», — сообщили в силовом ведомстве региона.

Ночью 9 сентября ВСУ попытались высадить десант через Днепр в Запорожской области в районе Каменки-Днепровской. Однако Вооруженные силы России отразили эту атаку.

Ранее стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.