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Стало известно о возможном исключении бокса из программы Олимпиады

МОК пока не включил бокс в программу Олимпийских игр-2028

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Бокс могут исключить из программы летних Олимпийских игр. Об этом стало известно Reuters.

На данный момент соревнований по боксу нет в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе, однако это неокончательное решение. «Исполнительный совет Международного олимпийского комитета продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением Международной боксерской организацией», — говорится в письме МОК, отправленному главе IBA Умару Кремлеву.

Беспокойство МОК вызывает отсутствие прогрессивных реформ в боксе и финансовая зависимость IBA от российской компании «Газпром». «Согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили вчера вечером, у IBA пока нет новых источников доходов», — заявил спортивный директор комитета Кит Макконнелл.

Ранее из-за финансовых проблем, трудностей в управлении и организации судейства МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2024 в Париже.

Ксения Курашкина
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