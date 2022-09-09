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В США заявили о последствиях за попытку обхода потолка цен на российскую нефть

Минфин США заявил о последствиях для компаний, скрывающих происхождение нефти
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо раскрыл подробности предлагаемого режима потолка цен на нефть из России. Его слова приводятся на сайте американского ведомства.

Чиновник заявил, что данный режим будет предполагать ответственность для тех компаний, которые будут скрывать происхождение или цену закупленной нефти. «Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен», — подчеркнул Адейемо.

Единого мнения в Европе по поводу ограничения цен на российский газ пока нет. В частности, против подобной меры выступили Австрия и Германия.

В ответ президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые эти ограничения поддержат.

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Ксения Назарова
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