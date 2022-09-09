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Названо число убитых и раненых пророссийских чиновников на Украине

WP: на Украине с начала спецоперации убито и ранено около 20 пророссийских чиновников

Фото: Гражданская администрация Запорожской области / ТАСС

С начала спецоперации России на Украине было убито и ранено около 20 чиновников, работавших на контролируемых российскими силами территориях. Такое число называет издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что только за август подобных нападений на пророссийских политиков было насчитано девять. «Их расстреливали, взрывали, вешали и отравляли», — заявляется в материале. Организаторами покушений американское издание прямо называет украинские ударные группы и диверсантов.

Также указывается, что такие случаи поднимают вопросы о потенциальных военных преступлениях, ссылаясь на Женевскую конвенцию, где говорится о лицах, не принимающих активного участия в военных действиях.

Ранее в Бердянске сообщили, что комендант города Артем Бардин, на которого было совершено покушение 6 сентября, жив. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

В начале августа в Новой Каховке в результате покушения умер замглавы местной администрации по ЖКХ Виталий Гура.

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Антон Похиляк
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