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Раскрыта стоимость поездки на похороны Елизаветы II

Tourdom.ru: поездка в Великобританию на похороны Елизаветы II выйдет от 106 тысяч рублей
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Frank Augstein / AP

Перелет из Москвы в Лондон и обратно, а также аренда жилья в столице Великобритании на даты прощания с королевой Елизаветой II обойдется россиянам от 106 тысяч рублей. Примерную стоимость поездки рассчитали специалисты портала Tourdom.ru.

Как сообщается, гроб с телом королевы выставят в Вестминстерском дворце 15 сентября — у желающих проститься с Елизаветой II будет четыре дня. В Tourdom.ru предположили, что из-за большого наплыва туристов на похороны следует прийти заранее, чтобы успеть занять очередь. Специалисты предложили рассмотреть билеты с вылетом 13 сентября из Москвы и возвращением 19 сентября.

Как раскрыли эксперты, самый бюджетный перелет обойдется в 77 тысяч рублей. По пути из Москвы в Лондон туристов ждут две пересадки — в Ереване и Стамбуле (перелет займет около полутора суток), а на обратном маршруте — только в Стамбуле. Варианты с более удобной стыковкой обойдутся почти в 100 тысяч рублей.

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Эксперты подчеркнули, что выбор жилья и разброс цен в столице Великобритании огромный. Например, номер в трехзвездочной лондонской гостинице Selina Camden с общей ванной на эти даты обойдется около 29 тысяч рублей, а четыре ночи в пятизвездочном отеле The Landmark London будут стоить более полумиллиона рублей. Все же туристам посоветовали поторопиться с бронированием.

Ранее в сентябре сообщалось, что туристы, которые начали массово собираться у Букингемского дворца в Лондоне после новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, не могли сдержать слез от переживаний.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз.

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Дарья Рыбак
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