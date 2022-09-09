Россиян предупредили о подорожании международного роуминга

«Ъ» заявил о подорожании международного роуминга до 60 процентов

Базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи выросли в цене на 5–40 процентов, стоимость опций — на 40–60 процентов после начала спецоперации России на Украине. Компании предупредили, что повышение стоимости затронуло небольшое число клиентов, заявил «Коммерсантъ».

Операторы объяснили, что подорожание международного роуминга связано с нестабильным курсом рубля. По мнению экспертов, в связи с «геополитической ситуацией» эта услуга станет все менее популярной, а путешествующие за границу россияне снова начнут использовать туристические сим-карты.

Издание сравнило расценки на услуги у ведущих российских операторов с тарифами 2021 года. Например, МТС подняла стоимость звонков на популярные направления — Турцию, Узбекистан, Южную Корею, Испанию и другие государства. Сейчас минута исходящих и входящих звонков в Россию стоит 85 рублей (ранее — 60 рублей). У «Вымпелкома» на популярных направлениях (Великобритания, Грузия, Турция и других) этот показатель составляет 45 рублей, в прошлом году — 35.

«До пандемии у операторов были низкие цены на базовые услуги роуминга, поскольку они могли закупать трафик у зарубежных партнеров большими объемами, в пандемию число выезжающих за рубеж россиян снизилось, поэтому закупать большие объемы трафика стало невыгодно», — объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия захотели отменить роуминг до конца года. С таким заявлением выступил замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин.