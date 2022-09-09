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Новичок ЦСКА удивился уровню РПЛ

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес признался, что его сильно удивил уровень РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Ваш чемпионат меня сильно удивил, потому что здесь есть очень хорошие команды. Все время сталкиваешься на поле с тем, что заставляет тебя работать еще больше. Поэтому да, лига очень качественная», — признался новичок московского клуба. Он отметил, что старается выполнять указания тренера, и у него это хорошо получается.

Мендес перешел в ЦСКА 22 июля из чилийского «Унион Эспаньола». Контракт с 22-летним полузащитником рассчитан на три года.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

Дарья Коршунова
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