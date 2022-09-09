Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс
Мария Шарапова заявила, что Серена Уильямс гораздо лучше нынешнего поколения теннисисток
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры американки Серены Уильямс. Ее слова приводит Sportskeeda.
«Мы с ней общались на Met Gala в прошлом году, и я сказала: "Не хочу обижать нынешнее поколение, но ты настолько лучше. Ты должна играть". И я рада, что у нее был шанс», — заявила Шарапова.
3 сентября Уильямс уступила австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open-2022. После этого американка объявила о завершении карьеры. Ранее она установила уникальный рекорд, став первой теннисисткой в истории, обыгравшей соперницу из топ-3 в 40 лет.
Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде.