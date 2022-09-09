Активисты «СтопХама» предстанут перед судом из-за конфликта с сотрудниками МВД

В Москве прокуратура утвердила обвинение активистам «СтопХама», подравшимся с силовиками

В Москве три активиста «СтопХама» предстанут перед судом за хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего Кирилла Бунина, 23-летнего Кирилла Котова и 36-летнего Алексея Горбачевского, подравшихся с силовиками. По данным надзорного ведомства, 23 июня обвиняемые заметили автомобиль с сотрудниками, прибывшими для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Активисты стали выкрикивать нецензурные слова в адрес силовиков и наносить удары по кузову.

Двое полицейских вышли из машины, представились, но обвиняемые не успокоились и были задержаны.

24 июня основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов, рассказал, что активисты проводили рейд в Москве. Они увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил, и начали снимать его на камеру. По словам Чугунова, из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД). Нарушитель заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы.

«После — словесный конфликт, и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединились еще человек 10-15, которые активистов в жесткой форме избили. Приняли решение: лучший способ защиты — нападение», — рассказал основатель «СтопХам».

25 июня Бабушкинский суд Москвы арестовал трех активистов движения.

Общественное движение «СтопХам» образовано в Москве в 2010 году. Активисты борются против хамства на дорогах и грубых нарушений ПДД, связанных с парковкой и движением по тротуарам. Свои акции молодые люди снимают на видео и выкладывают в интернет.