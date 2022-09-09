Российские танки усилят «Ареной»

Минобороны России заявило о планах усилить существующие танки активной защитой «Арена-М»

Российские танки усилят комплексом активной защиты «Арена-М». Об этом на страницах «Красной звезды» написал начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков.

«В рамках государственной программы вооружения ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующего парка танков, в том числе и с установкой комплекса активной защиты "Арена-М", значительно повышающего защищенность боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов», — отметил начальник ГАБТУ.

По его словам, «разрабатываемый комплекс активной защиты при необходимости можно установить на любой образец бронетанкового вооружения и техники».

В мае военный корреспондент «Известий» Денис Кулага продемонстрировал работу наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» в ходе СВО по защите Донбасса и процесс наведения орудия.

В том же месяце Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» сообщил, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел».