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Кремль пообещал зеркальные меры на визовые ограничения российским дипломатам

Песков заявил, что Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения дипломатам РФ
СюжетВизы в Европу:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам, пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 9 сентября, приводит ТАСС.

«Если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В конце августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о планах Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Такие меры предполагают изменение процедуры подачи документов на визы. Россиянам, подающим заявление на визу стран — членов ЕС, придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

Комментируя такие решения о визовых ограничениях для россиян, Песков отметил, что в отношении них так же будет действовать принцип не навредить интересам России. Ранее 9 сентября стало известно, что МИД России рассматривает вопрос о введении виз для украинцев.

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Евгения Куликова
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