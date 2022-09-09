Кремль пообещал зеркальные меры на визовые ограничения российским дипломатам

Песков заявил, что Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения дипломатам РФ

Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам, пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 9 сентября, приводит ТАСС.

«Если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В конце августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о планах Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Такие меры предполагают изменение процедуры подачи документов на визы. Россиянам, подающим заявление на визу стран — членов ЕС, придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

Комментируя такие решения о визовых ограничениях для россиян, Песков отметил, что в отношении них так же будет действовать принцип не навредить интересам России. Ранее 9 сентября стало известно, что МИД России рассматривает вопрос о введении виз для украинцев.