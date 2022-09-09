Стало известно о несостоявшемся визите генерала ВВС НАТО в Литву

В армии Литвы заявили, что визит генерала ВВС НАТО отложили из-за проблем с самолетом

Представитель армии Литвы Живиле Диджгальвене сообщила, что визит командующего Военно-воздушными силами (ВВС) НАТО Джеймса Хекера отложили из-за технических проблем с самолетом, на котором он должен был посетить страну. Ее слова передает ТАСС.

Воздушное судно было вынуждено вернуться на базу Рамштайн в Германии, уточнила Диджгальвене.

В рамках поездки в Литву Хекер должен был посетить авиабазу Зокняй, где на основе ротации дислоцируются истребители стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Германии решили перебросить военную технику и более сотни солдат в Литву для усиления восточного фланга НАТО. Бойцов и вооружение доставят кораблем в литовскую Клайпеду. Уточняется, что военнослужащие прошли подготовку по «боевым действиям высокой интенсивности в интересах национальной обороны и обороны альянса».

